В «ПСЖ» отреагировали на слова Неймара о «пережитом аде»

В «Пари Сен-Жермен» отреагировали на слова Неймара о «пережитом аде» вместе с Лионелем Месси. В клубе подчеркнули, что оба футболиста, которые теперь жалуются на «ПСЖ», хотели остаться в команде.

«Мы не даём никаких комментариев. У нас есть определенная элегантность. Любопытно, что оба игрока [Месси и Неймар] хотели остаться в «ПСЖ», — приводит заявление парижан PSG Report в «Твиттере».

Напомним, бразильский форвард Неймар заявил, что вместе с аргентинцем Лионелем Месси они «пережили ад» в «ПСЖ», который оба футболиста покинули в текущее трансферное окно.

31-летний бразилец подписал двухлетний контракт с аравийским «Аль-Хилялем», по которому суммарно получит около € 300 млн. Футболист ещё не дебютировал в новом клубе, поскольку восстанавливается после травмы.