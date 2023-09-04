Игрок «Балтики» Энрикес: было непозволительно получить три гола от «Локо» в первом тайме

Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес отреагировал на поражение калининградцев от «Локомотива» в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги (2:3).

«Мы плохо начали игру. Было непозволительно получить три гола так быстро в первом тайме. Это большое преимущество для второго тайма. Да, второй тайм был хороший, но когда есть такая разница в счёте, очень сложно отыграться. Второй гол «Локомотива»? Не знаю, я не понял ситуацию и не видел повтор. Но есть результат — мы проиграли, нам надо думать о следующем матче», — сказал Энрикес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Локомотив» в матче 7‑го тура РПЛ обыграл «Балтику» на домашней арене со счётом 3:2. До 50‑й минуты хозяева поля вели со счётом 3:0.