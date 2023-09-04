«Топовый эксперимент». Вратарь 2DROTS — о матче на плавучем доке на берегу Баренцева моря

Голкипер 2DROTS Дмитрий Сычёв высказался о проведении матча Фонбет Кубка России с кировским «Динамо» на берегу Баренцева моря.
«Сыграть на берегу Баренцева моря — очень крутой проект. Если будут обсуждать, то всё это может создать большую шумиху. Крутой опыт. Рад, что именно нашей команде выпала часть сыграть матч в Мурманске на плавучей станции. Топовый эксперимент», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, что матч 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между 2DROTS и кировским «Динамо» пройдёт на плавучей платформе для добычи газа «Арктик СПГ-2» на берегу Баренцева моря. Команды сыграют сегодня, 4 сентября. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Начало – в 14:00 мск.
- 4 сентября 2023
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