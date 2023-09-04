Тренер «Гавра» оценил игру Кузяева в матче с «Лорьяном»

Главный тренер «Гавра» Лука Элснер оценил игру российского полузащитника Далера Кузяева в матче 4-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном». Напомним, игра завершилась с разгромным счётом 3:0 в пользу «Гавра», а Кузяев забил первый гол в матче на 53-й минуте.

«Вероятно, Кузяев – лучший игрок из всех, с кем я работал, по тому, как он может находить свободные зоны и перемещаться по полю. Чем больше времени он получает, тем точнее становятся его действия. Благодаря своему игровому интеллекту он всегда может быть на несколько ходов впереди соперников. Кроме того, он действует очень технично, но при этом просто, что является довольно редким сочетанием», — сказал Лука Элснер на послематчевой пресс-конференции.