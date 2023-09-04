«Царь родился». L’Équipe — о Кузяеве после четырёх игр за «Гавр» в Лиге 1

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев удостоился похвалы от французских СМИ по итогам матча с «Лорьяном» (3:0) в четвёртом туре Лиги 1. Издание L`Equipe выпустило статью с заголовком «Кузяев, Царь родился».

«Забив в воскресенье в ворота «Лорьяна» в убедительной победе «Гавра» со счетом 3:0, новобранец Далер Кузяев утвердился в качестве ключевого игрока команды из Нормандии», — говорится в статье.

Отметим, что Далер Кузяев, пополнивший состав новичка высшего дивизиона Франции, забил уже второй гол за новый клуб в текущем сезоне французской Лиги 1, поразив ворота «Лорьяна в матче 4-го тура. Дебютный мяч за «Гавр» полузащитник забил в матче 2-го тура с «Брестом».

После этой победы «Гавр» набрал пять очков и поднялся на девятую строчку турнирной таблицы, обойдя «Лорьян» по дополнительным показателям.