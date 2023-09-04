«Царь родился». L’Équipe — о Кузяеве после четырёх игр за «Гавр» в Лиге 1

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев удостоился похвалы от французских СМИ по итогам матча с «Лорьяном» (3:0) в четвёртом туре Лиги 1. Издание L`Equipe выпустило статью с заголовком «Кузяев, Царь родился».
«Забив в воскресенье в ворота «Лорьяна» в убедительной победе «Гавра» со счетом 3:0, новобранец Далер Кузяев утвердился в качестве ключевого игрока команды из Нормандии», — говорится в статье.
Отметим, что Далер Кузяев, пополнивший состав новичка высшего дивизиона Франции, забил уже второй гол за новый клуб в текущем сезоне французской Лиги 1, поразив ворота «Лорьяна в матче 4-го тура. Дебютный мяч за «Гавр» полузащитник забил в матче 2-го тура с «Брестом».
После этой победы «Гавр» набрал пять очков и поднялся на девятую строчку турнирной таблицы, обойдя «Лорьян» по дополнительным показателям.
- 4 сентября 2023
-
11:35
-
11:30
-
11:19
-
11:19
-
11:15
-
11:06
-
11:04
-
10:55
-
10:46
-
10:43
-
10:35
-
10:34
-
10:26
-
10:20
-
10:20
-
10:19
-
10:16
-
10:08
-
10:04
-
10:03
-
10:00
-
09:51
-
09:45
-
09:45
-
09:37
-
09:30
-
09:27
-
09:19
-
09:16
-
09:00
-
08:36
-
08:30
-
08:14
-
08:04
-
08:00