Карпин тепло приветствовал Личку, Казарцев удалял Тугарева. Лчшие фото победы «Динамо»

3 сентября в Ростове-на-Дону состоялся матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ростов» принимал московское «Динамо». Встречу на «Ростов-Арене» обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург).
Гости смогли выйти вперёд уже на 10-й минуте первого тайма, гол с передачи Даниила Фомина забил Денис Макаров. На 34-й минуте ростовчане остались в меньшинстве после удаления форварда Романа Тугарева. Под конец тайма камерунский нападающий «Динамо» Муми Нгамалё удвоил преимущество своей команды.
Лишь в самом конце встречи, на 90-й минуте, хозяева смогли отыграть один мяч. После удара Ивана Комарова мяч попал в форварда москвичей Вячеслава Грулёва и залетел в ворота «Динамо». Итоговый счёт — 1:2.
Лучшие фото с матча «Ростов» — «Динамо» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Артёма Гусева и Владимира Кошкарова.
- 4 сентября 2023
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