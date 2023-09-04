За «ПСЖ» сыграл 500-й игрок в истории, им стал Баркола

Нападающий Брэдли Баркола стал 500-м игроком в истории «ПСЖ», сыгравшим за парижский клуб в официальных матчах.

Накануне стартовал чемпионат Франции по футболу. В матче 1-го тура «Лион» принимал «ПСЖ» на своём поле и уступил с разгромным счётом 1:4. Участие в этой игре принял 21-летний Брэдли Баркола, перебравшийся в парижский клуб минувшим летом как раз из «Лиона». Футболист вышел на поле за 15 минут до окончания основного времени матча и не отметился результативными действиями, но вписал своё имя в историю парижского клуба.

«ПСЖ» — многократный чемпион Франции и рекордсмен по победам в Кубке страны. В течение последних пяти лет именно парижане выигрывали чемпионский титул. Баркола является воспитанником «Лиона», дебютировал за этот клуб француз в ноябре 2021 года.