Миранчука внесли в заявку «Аталанты» на сезон

«Аталанта» внесла в заявку на сезон российского полузащитника Алексея Миранчука. Его профиль появился в списке команды из Бергамо на официальном сайте Серии А.

Ранее в СМИ появилась информация, что Миранчук может покинуть «Аталанту» осенью — им интересуются несколько клубов из чемпионата Турции, которые хотели бы взять игрока в годичную аренду.

27-летний Миранчук связан контрактом с «Аталантой» до июня 2024 года. Полузащитник до сих пор ни разу не попадал в заявку команды на матчи нынешнего сезона чемпионата Италии.

В конце августа агент Миранчука сообщал, что полузащитник решил остаться в «Аталанте» после разговора с главным тренером команды Джаном Пьеро Гасперини.

В прошлом сезоне Миранчук играл за «Торино» на правах аренды.