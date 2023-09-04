«Краснодар» ни разу не уступал в счёте в новом сезоне РПЛ

«Краснодар» ни разу не уступал в счёте по ходу семи сыгранных матчей сезона-2023/2024 в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщает Opta Sports.
Команда Владимира Ивича пока остаётся единственной, ни разу не находившейся в статусе отыгрывающейся в текущем сезоне. «Краснодар» пропустил лишь два гола в стартовых 7 турах – это клубный рекорд. За последние 10 сезонов так же мало после стартовых 7 туров пропускали лишь шесть команд (четыре из которых в итоге выиграли чемпионат):
— «Терек» (сезон-2014/2015)
— ЦСКА (2015/2016)
— ЦСКА (2016/2017)
— «Спартак» (2016/2017)
— «Зенит» (2018/2019)
— «Зенит» (2022/2023)
По состоянию на текущий момент краснодарцы возглавляют турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 17 набранных очков. Следующий матч в рамках внутреннего первенства «Краснодар» проведёт с «Ахматом» на выезде 19 сентября.
- 4 сентября 2023
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