Игрок «Зенита» Коваленко приехал в расположение сборной. В списке Карпина его не было

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Коваленко, который ни разу не выходил в стартовом составе своего клуба на матчи Российской Премьер-Лиги, приехал на сбор национальной команды в Новогорск.

Футболист попал на видео, опубликованное в официальном телеграм-канале сборной, однако спустя некоторое время кадры с Коваленко были вырезаны.

Стоит отметить, что Александра не было в списке из 49 футболистов, которых Карпин вызвал в сборную России.

Сентябрьский тренировочный сбор национальной команды начнётся 4 сентября в Новогорске и продлится до 12 сентября. Кроме товарищеского матча с командой Катара, сборная России проведёт две игры с олимпийской сборной Египта, в которых возраст команды будет соответствовать возрасту соперника. Обе встречи пройдут в городе Суэц (Египет) 7 и 11 сентября.