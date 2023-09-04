Игрок «Зенита» Коваленко приехал в расположение сборной. В списке Карпина его не было

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Коваленко, который ни разу не выходил в стартовом составе своего клуба на матчи Российской Премьер-Лиги, приехал на сбор национальной команды в Новогорск.
Футболист попал на видео, опубликованное в официальном телеграм-канале сборной, однако спустя некоторое время кадры с Коваленко были вырезаны.
Стоит отметить, что Александра не было в списке из 49 футболистов, которых Карпин вызвал в сборную России.
Сентябрьский тренировочный сбор национальной команды начнётся 4 сентября в Новогорске и продлится до 12 сентября. Кроме товарищеского матча с командой Катара, сборная России проведёт две игры с олимпийской сборной Египта, в которых возраст команды будет соответствовать возрасту соперника. Обе встречи пройдут в городе Суэц (Египет) 7 и 11 сентября.
- 4 сентября 2023
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