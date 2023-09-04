«Динамо» Киров — 2DROTS: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 14:00
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Сегодня, 4 сентября, пройдёт матч 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между кировским «Динамо» и 2DROTS. Встреча состоится на плавучем доке ЦСКМС. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Кубок России . 1/64 финала
04 сентября 2023, понедельник. 14:00 МСК
Динамо Кр
Киров
Не начался
2DROTS
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В матче 1/256 финала 2DROTS одолел «Сахалин» из Южно-Сахалинска со счётом 2:0, а в следующем раунде обыграл «Муром» со счётом 3:1. «Динамо» в 1/256 финала оказалось сильнее «Композита» (2:0), после чего кировчане взяли верх над «Чертаново» (1:0).
Отметим, что игра между «Динамо» Киров и 2DROTS пройдёт на плавучей платформе для добычи газа «Арктик СПГ-2», которая находится в Баренцевом море. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.
Комментарии
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