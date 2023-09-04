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Павлюченко: на игре 2DROTS — «Динамо» Киров на плавучей станции будет 750 человек? Мало

Павлюченко: на игре 2DROTS — «Динамо» Киров на плавучей станции будет 750 человек? Мало
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Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался о количестве мест для болельщиков на матче Кубка России между кировским «Динамо» и 2DROTS

«Главное, чтобы болельщики собрались на матч 2DROTS — «Динамо» Киров. И добрались [до плавучей станции в Белокаменке]. Сделали трибуну на 750 человек? Мало. Думаю, если бы сыграли в Ростове или в Волгограде, то было бы интереснее: собрали бы больше болельщиков. Но интересно на самом деле. Пусть играют», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Сегодня, 4 сентября, пройдёт матч 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между кировским «Динамо» и 2DROTS. Встреча состоится на плавучем доке ЦСКМС. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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