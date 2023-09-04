Баринов: Дзюба входит в топ-3 лучших российских нападающих
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов заявил, что его одноклубник Артем Дзюба входит в топ-3 лучших российских нападающих. При этом Баринов отказался называть двух других форвардов, которые входят в тройку лучших по его мнению.
«Дзюба — лучший нападающий РПЛ с российским паспортом? В топ-3, наверное, да, входит.
Кто на второй строчке? Я тебе сейчас, что, всех футболистов буду перечислять? Я тебе сказал, что Дзюба в топ-3 — значит, топ-3. Еще какие вопросы есть? Я тебе ответил на твой вопрос? Ну, и всё», — приводит слова Дмитрия Баринова «РБ Спорт».
Напомним, 3 сентября в матче 7-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Балтикой» Артём Дзюба забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Матч завершился победой москвичей со счётом 3:2.
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