Александр Медведев: «Зенит» близок к согласованию сенсационного трансфера

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что сине-бело-голубые близки к согласованию трансфера универсального игрока, который может выступать на разных позициях
«До закрытия трансферного окна в России осталось чуть больше недели, но в большинстве европейских стран окно [уже] закрыто. С одной стороны, это даёт дополнительные возможности, с другой — усложняет. Клубы могут расстаться со своими игроками, но им невозможно найти замену, поскольку окно закрыто. Не хочу опережать события, но всё-таки проинформируем наших болельщиков, что мы близки к согласованию сенсационного трансфера.
Это игрок, который является универсалом. Быстрый, цепкий и дерзкий футболист, но на данном этапе ограничусь этими характеристиками — не буду называть клуб и страну. Этот игрок может выступать на разных позициях, молодой, то есть ещё и на перспективу. Я думаю, что если всё будет идти по плану, то через день-два мы сможем завершить работу и объявить о трансфере», — приводит слова Медведева ТАСС.
- 4 сентября 2023
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