Кузяев и Головин попали в сборную 4-го тура Лиги 1

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев и игрок «Монако» Александр Головин включены в символическую сборную 4-го тура французской Лиги 1 по версии L`Equipe.
Символическая сборная 4-го тура Лиги 1:
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»).
Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ»); Алиду Сейду («Клермон»); Маркиньос («ПСЖ»); Каю Энрике («Монако»).
Полузащитники: Далер Кузяев («Гавр»); Юссуф Фофана («Монако»); Мохаммед Камара («Монако»).
Нападающие: Александр Головин («Монако»); Марко Асенсио («ПСЖ»); Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
По итогам четырёх сыгранных туров турнирную таблицу единолично возглавляет «Монако», набравший 10 очков. Ближайшими преследователями команды Александра Головина являются «Марсель» и «ПСЖ» (по восемь очков). «Гавр» Далера Кузяева находится на 10-м месте с пятью очками. В зоне вылета расположились «Клермон», «Ланс» и «Лион» (по одному очку).
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