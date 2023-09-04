Келлвен: в ЦСКА я оказался в совершенно комфортных условиях и чувствую себя свободно

Защитник ПФК ЦСКА Келлвен высказался о своей адаптации в армейской команде после матча 7-го тура РПЛ с «Зенитом». Игра завершилась со счётом 1:1.

«Матч был интересный: мы открыли счет, повели, но, к сожалению, в конце пропустили. Теперь нам необходимо работать, чтобы в следующих матчах мы могли побеждать.

Успел ли я понять требования тренеров и партнёров? В Бразилии я играл по этой схеме с тремя защитниками, поэтому здесь мне было достаточно легко. В команде все хорошо меня приняли и помогают адаптироваться. Здесь я оказался в совершенно комфортных условиях и чувствую себя свободно. Теперь надо работать, чтобы побеждать и решать поставленные перед командой задачи", — приводит слова Келлвена официальный сайт ЦСКА.