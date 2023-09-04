Экс-игрок 2DROTS Нтумба предположил, до какой стадии Пути регионов в Кубке дойдёт команда

Экс-футболист медийного клуба 2DROTS Артём Нтумба предположил, до какой стадии Пути регионов в Фонбет Кубке России дойдёт его бывшая команда. Напомним, после игры за 2DROTS Нтуба выступал на профессиональном уровне за «Ростов» и «Велес».

«Потолок 2DROTS в Кубке? Можно и все пять стадий пройти. Если будет щипоточка удачи и профессионализм, то сто процентов можно пройти пять стадий. Но сейчас бы пройти третий раунд», — сказал Нтумба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Сегодня, 4 сентября, пройдёт матч 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между кировским «Динамо» и 2DROTS. Встреча состоится на плавучем доке ЦСКМС. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.