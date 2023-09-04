Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок 2DROTS Нтумба предположил, до какой стадии Пути регионов в Кубке дойдёт команда

Экс-игрок 2DROTS Нтумба предположил, до какой стадии Пути регионов в Кубке дойдёт команда
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-футболист медийного клуба 2DROTS Артём Нтумба предположил, до какой стадии Пути регионов в Фонбет Кубке России дойдёт его бывшая команда. Напомним, после игры за 2DROTS Нтуба выступал на профессиональном уровне за «Ростов» и «Велес».

«Потолок 2DROTS в Кубке? Можно и все пять стадий пройти. Если будет щипоточка удачи и профессионализм, то сто процентов можно пройти пять стадий. Но сейчас бы пройти третий раунд», — сказал Нтумба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Сегодня, 4 сентября, пройдёт матч 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между кировским «Динамо» и 2DROTS. Встреча состоится на плавучем доке ЦСКМС. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Материалы по теме
Исторический матч Кубка России. Медийная команда 2DROTS сыграет на плавучем доке. LIVE
Live
Исторический матч Кубка России. Медийная команда 2DROTS сыграет на плавучем доке. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android