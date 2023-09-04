Келлвен: я знал, что в ЦСКА много бразильцев — изучал историю клуба

Новичок ПФК ЦСКА Келлвен заявил, что большое количество бразильцев в РПЛ не стало для него удивлением. Также футболист высказался о своём физическом состоянии.
«Не удивился ли я, что столько бразильцев было на поле? Нет, я не удивился. Я знал, что здесь столько бразильцев: перед приездом сюда я изучил историю клуба, игру команды. Поэтому мне достаточно комфортно здесь играть. Я рад дебютировать, но, к сожалению, обидная ничья. Будем работать дальше для успешного результата.
Я играл 2,5 недели назад. Это был мой последний матч в Бразилии. Потом был долгий перелет, акклиматизация. За это время усталость накопилась. До матча я провел 2-3 тренировки. В игре я попытался выложиться по-максимуму. Думаю, у меня это получилось неплохо, но пришлось уйти на замену», — приводит слова Келлвена официальный сайт ЦСКА.
- 4 сентября 2023
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