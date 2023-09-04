«Интер Майами» не проигрывает 11 матчей подряд с момента прихода Месси

Американский футбольный клуб «Интер Майами» не проигрывает с момента прихода аргентинского форварда Лионеля Месси, сообщает Opta Sports.

Команда, принадлежащая Дэвиду Бекхэму, провела 11 матчей во всех турнирах с момента трансфера Лионеля Месси. В этих матчах команда одержала 10 побед и однажды сыграла вничью. Стоит отметить в трёх играх «Интер Майами» побеждал в серии послематчевых пенальти.

На счету аргентинского форварда 11 голов и восемь результативных передач.

В конце августа «Интер Майами» стал победителем Кубка лиг MLS + MX. Этот трофей стал первым для Лионеля Месси за новый клуб.

На данный момент «Интер Майами» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС, записав в свой актив 25 очков.