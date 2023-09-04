«Интер Майами» не проигрывает 11 матчей подряд с момента прихода Месси
Поделиться
Американский футбольный клуб «Интер Майами» не проигрывает с момента прихода аргентинского форварда Лионеля Месси, сообщает Opta Sports.
Команда, принадлежащая Дэвиду Бекхэму, провела 11 матчей во всех турнирах с момента трансфера Лионеля Месси. В этих матчах команда одержала 10 побед и однажды сыграла вничью. Стоит отметить в трёх играх «Интер Майами» побеждал в серии послематчевых пенальти.
На счету аргентинского форварда 11 голов и восемь результативных передач.
В конце августа «Интер Майами» стал победителем Кубка лиг MLS + MX. Этот трофей стал первым для Лионеля Месси за новый клуб.
На данный момент «Интер Майами» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС, записав в свой актив 25 очков.
Комментарии
- 4 сентября 2023
-
13:14
-
13:04
-
13:03
-
13:02
-
13:00
-
12:52
-
12:40
-
12:37
-
12:30
-
12:30
-
12:21
-
12:13
-
12:11
-
12:10
-
12:03
-
12:00
-
11:50
-
11:47
-
11:45
-
11:35
-
11:30
-
11:19
-
11:19
-
11:15
-
11:06
-
11:04
-
10:55
-
10:46
-
10:43
-
10:35
-
10:34
-
10:26
-
10:20
-
10:20
-
10:19
Партнерский контент