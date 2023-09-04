Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер Майами» не проигрывает 11 матчей подряд с момента прихода Месси

«Интер Майами» не проигрывает 11 матчей подряд с момента прихода Месси
Комментарии

Американский футбольный клуб «Интер Майами» не проигрывает с момента прихода аргентинского форварда Лионеля Месси, сообщает Opta Sports.

Команда, принадлежащая Дэвиду Бекхэму, провела 11 матчей во всех турнирах с момента трансфера Лионеля Месси. В этих матчах команда одержала 10 побед и однажды сыграла вничью. Стоит отметить в трёх играх «Интер Майами» побеждал в серии послематчевых пенальти.

На счету аргентинского форварда 11 голов и восемь результативных передач.

В конце августа «Интер Майами» стал победителем Кубка лиг MLS + MX. Этот трофей стал первым для Лионеля Месси за новый клуб.

На данный момент «Интер Майами» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС, записав в свой актив 25 очков.

Материалы по теме
Дубль из голевых передач Лионеля Месси помог «Интер Майами» переиграть «Лос-Анджелес»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android