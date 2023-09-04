Колосков раскритиковал проведение матча Кубка России на плавучем доке в Мурманской области

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков признался, что у него вызывает недоумение выбор места для матча Пути регионов Фонбет Кубка России между 2DROTS и кировским «Динамо». Напомним, игра пройдёт сегодня, 4 сентября, в Мурманской области на плавучем доке ЦСКМС.

«Если стадион имеет лицензию, получил одобрение от Российского футбольного союза, то никаких препятствий нет. Я был в Мурманске, но на стадионе не был, поэтому понятия не имею — просто это странно. Такими темпами скоро будем на Новой Земле играть или на Шпицбергене. Может быть, у организации такая задача стоит — поиграть в самых экзотических местах и так добраться до Северного полюса. Но с точки зрения здравого смысла мне трудно это объяснить.

Болельщиков в Кирове лишили матча? Это звенья одной цепи. Неуважение к болельщикам, тут и доказывать ничего не надо. К сожалению, ими пренебрегли. Может, их всех чартерным рейсом туда привезут (смеётся). Кроме недоумения у меня эта ситуация ничего не вызывает», — приводит слова Вячеслава Колоскова Legalbet.