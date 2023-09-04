«Динамо» Киров — 2DROTS: стартовые составы команд на матч 1/64 финала Кубка России

Сегодня, 4 сентября, пройдёт матч 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между кировским «Динамо» и 2DROTS. Встреча состоится на плавучем доке ЦСКМС. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Динамо» Киров: Кеваев, Омаров, Пасько, Шмаров, Бочко, Горюшкин, Коржунов, Поздняков, Мальцев, Наговицин, Юрченко.

2DROTS: Сычёв, Гудаев, Сальников, Логинов, Бегларян, Ослоновский, Филипов, Эдамс, Степанов, Манаев, Клуцей.

В матче 1/256 финала 2DROTS одолел «Сахалин» из Южно-Сахалинска со счётом 2:0, а в следующем раунде обыграл «Муром» со счётом 3:1. «Динамо» в 1/256 финала оказалось сильнее «Композита» (2:0), после чего кировчане взяли верх над «Чертаново» (1:0).

Отметим, что игра между «Динамо» Киров и 2DROTS пройдёт на плавучей платформе для добычи газа «Арктик СПГ-2», которая находится в Баренцевом море. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.