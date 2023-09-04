Мостовой — о заголовке L’Equipe про Кузяева: да какой царь, подождите!

Бывший российский футболист Александр Мостовой отреагировал на заголовок французского издания L’Equipe, которое назвало полузащитника «Гавра» Далера Кузяева царём.

«Да какой царь, подождите! Когда Кузяев в первом матче сыграл ужасно, что-то никто не говорил про царя и короля. Тогда и гол из-под него забили, и сам он сыграл неважно. Лучше фразами не бросаться! Я-то помню, как в одно время что только не кричали.

Всё-таки чтобы тебя называли «Царём», нужно играть много лет. Конечно, эту громкую фразу нужно заслужить. А Кузяев, думаю, на это не обращает внимания. И вообще это может задеть футболиста: «Ребят, ну вы чего? Я четыре игры только провёл. Хватит!». Тем более на примере Головина, который играет там шестой год», — приводит слова Мостового Sport24.