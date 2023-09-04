Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

АПЛ заняла первое место рейтинга трат в летнее трансферное окно

АПЛ заняла первое место рейтинга трат в летнее трансферное окно
Аудио-версия:
Комментарии

Интернет-портал Transfermarkt опубликовал список с наибольшими затратами во время летнего трансферного окна сезона-2023/2024. Первое место с большим отрывом заняла английская Премьер-лига.

Лиги с наибольшими затратами на трансферы в летнее трансферное окно сезона-2023/2024:

1. Английская Премьер-лига — € 2,8 млрд;
2. Французская Лига 1 — € 900 млн;
3. Саудовская Про-Лига — € 854,6 млн;
4. Итальянская Серия А — € 854,5 млн;
5. Немецкая Бундеслига — € 747 млн;
6. Испанская Ла Лига — € 439 млн;
7. Нидерландская Эредивизия — € 226 млн;
8. Английский Чемпионшип — € 212 млн;
9. Португальская Примейра — € 190 млн;
10. Бельгийская Лига Жюпиле — € 142 млн.

Российская Премьер-Лига занимает 14-е место в этом рейтинге. Клубы чемпионата России потратили на приобретение новых футболистов € 89 млн.

Стоит отметить, что трансферное окно в России и Саудовской Аравии всё ещё открыто. Российские клубы смогут приобретать игроков до 14 сентября, а саудовские команды — до 20 сентября.

Материалы по теме
Александр Медведев: «Зенит» близок к согласованию сенсационного трансфера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android