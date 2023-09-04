АПЛ заняла первое место рейтинга трат в летнее трансферное окно

Интернет-портал Transfermarkt опубликовал список с наибольшими затратами во время летнего трансферного окна сезона-2023/2024. Первое место с большим отрывом заняла английская Премьер-лига.
Лиги с наибольшими затратами на трансферы в летнее трансферное окно сезона-2023/2024:
1. Английская Премьер-лига — € 2,8 млрд;
2. Французская Лига 1 — € 900 млн;
3. Саудовская Про-Лига — € 854,6 млн;
4. Итальянская Серия А — € 854,5 млн;
5. Немецкая Бундеслига — € 747 млн;
6. Испанская Ла Лига — € 439 млн;
7. Нидерландская Эредивизия — € 226 млн;
8. Английский Чемпионшип — € 212 млн;
9. Португальская Примейра — € 190 млн;
10. Бельгийская Лига Жюпиле — € 142 млн.
Российская Премьер-Лига занимает 14-е место в этом рейтинге. Клубы чемпионата России потратили на приобретение новых футболистов € 89 млн.
Стоит отметить, что трансферное окно в России и Саудовской Аравии всё ещё открыто. Российские клубы смогут приобретать игроков до 14 сентября, а саудовские команды — до 20 сентября.
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