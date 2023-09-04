«Холодно отношусь». Головин признался, что уже не скучает по русской еде

Футболист сборной России Александр Головин признался, что после нескольких лет во Франции перестал скучать по русской кухне. При этом он подчеркнул, что в первое время после переезда из России ему не хватало родных блюд.

«Кузяев сказал, что скучает по русской еде и особенно по гречке? Примерно то же самое у меня было в первое время — тоже скучал по русской еде. Но со временем адаптировался и сейчас уже холодно отношусь к этому вопросу. Необязательно это кушать.

Есть ли хоть одно блюдо, по которому сейчас скучаю? Наверное, одно назвать не смогу. Могу только сказать, что скучаю по маминой еде. Когда приезжаешь домой… Только по этому», — сказал Александр Головин в видео для пресс-службы сборной России.