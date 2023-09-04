Пожарные поливали газон перед матчем Кубка 2DROTS – «Динамо» Киров

Сегодня, 4 сентября, пройдёт матч 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между кировским «Динамо» и 2DROTS. Встреча состоится на плавучем доке ЦСКМС. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.
Интересно, что на плавучем доке используется весьма креативная система полива газона. В телетрансляцию попали кадры того, как газон поливают пожарные.
Фото: Скриншот из эфира «Матч ТВ»
В матче 1/256 финала 2DROTS одолел «Сахалин» из Южно-Сахалинска со счётом 2:0, а в следующем раунде обыграл «Муром» со счётом 3:1. «Динамо» в 1/256 финала оказалось сильнее «Композита» (2:0), после чего кировчане взяли верх над «Чертаново» (1:0).
Отметим, что игра между «Динамо» Киров и 2DROTS пройдёт на плавучей платформе для добычи газа «Арктик СПГ-2», которая находится в Баренцевом море. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.
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