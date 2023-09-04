Билялетдинов: если Изидор не горит желанием выступать за «Локомотив», то нужно отпускать

Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов отреагировал на информацию о том, что французский нападающий железнодорожников Вильсон Изидор сообщил о нежелании возвращаться в Россию.
«Почему Изидор решил не возвращаться в команду? Наверное, в перспективе не видит себя в клубе. Могу сказать, что при определённых условиях это неплохой форвард, [который] мог принести пользу. Но если человек не горит желанием выступать дальше, нужно отпускать. Не последует ли его примеру кто-то ещё? У каждого своя ситуация.
Мы видим и в «Спартаке» какие-то предпосылки, что [игроки] могут покинуть [клуб]. Никто не застрахован, но надо работать дальше. Ситуация в нашем футбольном мире довольно непростая. Надо уже нормально относиться к этим ситуациям, ничего другого мы предложить не можем», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.
- 4 сентября 2023
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