Головин: соскучился по сборной России, но были травмы, поэтому не мог приехать

Футболист сборной России Александр Головин заявил, что соскучился по национальной команде. Также он рассказал о том, как добрался в расположение сборной.

«Как добирался в расположение сборной России из Франции? Добирался тяжело, очень долго. Была пересадка в Турции почти шесть часов, но ничего — добрался, всё нормально.

Соскучился по сборной, но в то же время были травмы, поэтому не мог приехать. Как‑то даже не везло, потому что это совпадало на моменты вызова в сборную. Слава богу, что сейчас всё хорошо. Рад вернуться», — сказал Александр Головин в видео для пресс-службы сборной России.

Напомним, 30 августа тренерский штаб национальной команды России по футболу, возглавляемый Валерием Карпиным, вызвал на сентябрьские учебно-тренировочные сборы 49 игроков. Учебно-тренировочные сборы сборной России стартуют 4 сентября в Новогорске и продлятся до 12 сентября. О датах проведения товарищеских матчей и соперниках сборной РФС объявит дополнительно. На данный момент сборная России не объявляла соперников на матчи, которые пройдут в сентябре.