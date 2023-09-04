«Динамо» Киров — 2DROTS: гости вышли вперёд

Сегодня, 4 сентября, проходит матч 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между кировским «Динамо» и 2DROTS. Команды играют на плавучем доке ЦСКМС. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 40-й минуте встречи 2DROTS вышли вперёд. Гол на счету Станислава Манаева.

В матче 1/256 финала 2DROTS одолел «Сахалин» из Южно-Сахалинска со счётом 2:0, а в следующем раунде обыграл «Муром» со счётом 3:1. «Динамо» в 1/256 финала оказалось сильнее «Композита» (2:0), после чего кировчане взяли верх над «Чертаново» (1:0).

Отметим, что «Динамо» Киров и 2DROTS играют на плавучей платформе для добычи газа «Арктик СПГ-2», которая находится в Баренцевом море. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.