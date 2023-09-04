Матчи сборной России с Египтом и Катаром покажет Первый канал

Товарищеские матчи сборной России на сентябрьском учебно-тренировочном сборе в прямом эфире покажет Первый канал. Также трансляция будет проходить в онлайн-формате на официальном сайте телеканала.

«Первый канал в прямом эфире и онлайн будет транслировать ближайшие матчи сборной России по футболу. 7 сентября в 19:00 мск в Суэце национальная команда под руководством Валерия Карпина сыграет с Египтом, а 12 сентября в 18:15 мск – в Дохе с Катаром», — сообщили «Чемпионату» в дирекции общественных связей Первого канала.

Напомним, учебно-тренировочные сборы сборной России стартуют 4 сентября в Новогорске и продлятся до 12 сентября. 30 августа тренерский штаб национальной команды России по футболу, возглавляемый Валерием Карпиным, вызвал на сентябрьские учебно-тренировочные сборы 49 игроков.