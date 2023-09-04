«Вечное и прошлое». ЦСКА показал фото Акинфеева и Фернандеса

Московский ЦСКА опубликовал в своём телеграм-канале фотографию голкипера Игоря Акинфеева и защитника «Зенита» Марио Фернандеса, сопроводив снимок подписью «вечное, будущее и прошлое».
Марио Фернандес, ныне выступающий за «Зенит», играл за ЦСКА в период с 2012 по 2022 год. Вместе с армейцами бразилец с российским паспортом три раза стал чемпионом России, а также выигрывал Кубок страны и трижды становился победителем Суперкубка. Этим летом Фернандес подписал контракт с «Зенитом».
Игорь Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Российский вратарь играет за первую команду красно-синих с 2003 года. Акинфеев шесть раз выигрывал чемпионат России, по семь раз становился обладателем Кубка и Суперкубка России. Кроме того, в сезоне-2004/2005 голкипер помог армейцам выиграть Кубок УЕФА — первый международный трофей в современной российской истории.
- 4 сентября 2023
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