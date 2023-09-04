«Пари НН» сделал основной форму, посвящённую 155-летию Максима Горького

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов объявил, что нижегородский клуб сделал основной формой на сезон юбилейный комплект, посвящённый 155-летию Максима Горького.

«Новый комплект формы не только вызвал много эмоций у всех, кто её заметил на самих футболистах и на улицах Нижнего. Но, как водится в спорте, [она] принесла победу в первом же матче.

Форма красивая, необычная, как минимум вызывающая вопросы, притягивающая внимание, останется в нашем клубе первым комплектом на сезон!

Для любителей и коллекционеров она уже доступна в наших фирменных магазинах. Также она будет представлена в качестве подарков в наших проектах с болельщиками», — написал Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.

«Пари НН» сыграл в юбилейной форме в матче 7-го тура РПЛ с казанским «Рубином», в котором одержал победу со счётом 2:1.