Ерохин: я не такой человек, который будет падать, когда его хватают за шею

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал, как отнёсся к тому, что в концовке матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1) игрок армейцев Виллиан Роша во время потасовки взял его за горло.

«Что произошло в концовке матча? Я‑то как раз пытался разнимать, но эмоции, думаю, у всех зашкаливали. И я не такой человек, который будет падать, когда его хватают за шею. Мне кажется, арбитры, в том числе на VAR, должны были этот момент видеть, чтобы правильно расценить его.

В то же время эмоции — это часть футбола. Роша перегнул, когда схватил меня за горло? Это действительно выглядело не особо привлекательно и не красит ни футбол, ни самого игрока. Началась толкотня, я подошёл, чтобы, с одной стороны, не дать в обиду своих, с другой — постараться сделать так, чтобы спор не превратился во что‑то большее, и все разошлись. Но Роша, видимо, решил меня чуть‑чуть спровоцировать на какие‑то действия», — приводит слова Ерохина «Матч ТВ».