Кордоба: счастлив, что вызвали в сборную Колумбии, а «Краснодар» идёт на первой строчке

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился эмоциями от вызова в национальную сборную Колумбии.
«С каким настроением еду в сборную? Конечно, же я очень счастлив. Еду в сборную после победы, а «Краснодар» идёт на первой строчке. Рад, что вызвали в сборную. Я поеду туда, увижусь со своей семьей и надеюсь, что сыграю. Чего жду от сбора? Того же самого, что я делаю в «Краснодаре» — поддерживать хорошую команду и забивать голы», — сказал Кордоба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков по результатам семи сыгранных матчей. В матче 7-го тура внутреннего первенства команда Владимира Ивича обыграла «Спартак» со счётом 2:0.
- 4 сентября 2023
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