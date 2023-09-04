Салтыков: обычно воспринял вызов в сборную, понимаем, что это не прямо основа

Нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков поделился впечатлениями от вызова в сборную России на ближайшие сборы.
«Не знаю даже, как отреагировать. Обычно воспринял. Как раз с Шитовым в комнате был. Сначала мне позвонили, потом ему. Приятно ли осознавать, что Валерий Карпин следит за нами? Не знаю, он принимал решение или нет. Пока сам ничего не понял. Вроде у нас будет две группы. Мы, получается, будем как молодежная, олимпийская сборная. Знают ли родители о вызове? Маме и папе сразу сказал, чтобы они знали. Спокойно поздравили. Они тоже понимают, что это не прямо основная сборная», — приводит слова Салтыкова «РБ Спорт».
Напомним, сегодня стало известно, что в сборную России на сентябрьский сбор вызваны шесть новых футболистов. 19-летний Салтыков и 20-летний Владислав Шитов из «Крыльев Советов» оказались в их числе.
- 4 сентября 2023
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