Салтыков: обычно воспринял вызов в сборную, понимаем, что это не прямо основа

Нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков поделился впечатлениями от вызова в сборную России на ближайшие сборы.

«Не знаю даже, как отреагировать. Обычно воспринял. Как раз с Шитовым в комнате был. Сначала мне позвонили, потом ему. Приятно ли осознавать, что Валерий Карпин следит за нами? Не знаю, он принимал решение или нет. Пока сам ничего не понял. Вроде у нас будет две группы. Мы, получается, будем как молодежная, олимпийская сборная. Знают ли родители о вызове? Маме и папе сразу сказал, чтобы они знали. Спокойно поздравили. Они тоже понимают, что это не прямо основная сборная», — приводит слова Салтыкова «РБ Спорт».

Напомним, сегодня стало известно, что в сборную России на сентябрьский сбор вызваны шесть новых футболистов. 19-летний Салтыков и 20-летний Владислав Шитов из «Крыльев Советов» оказались в их числе.