Головин: скажу честно, многих игроков сборной России я не знаю, очень много новеньких

Футболист сборной России Александр Головин признался, что не знает многих игроков, вызванных в национальную команду на сентябрьский учебно-тренировочный сбор.

«Многих ли я знаю из тех, кто сейчас вызван в сборную России? Из друзей вызваны Федя Чалов, Ваня Обляков, Илюха Помазун… Ну, а так, я много с кем общаюсь, но и скажу честно, я многих там не знаю. Очень много новеньких.

Скажется ли погода на игре? В «Монако» некоторые парни играли там на чемпионате мира. Они говорят, что на стадионах в Катаре есть климатизация, поэтому там не будет так жарко. Вроде как даже будет хорошая погода», — сказал Александр Головин в видео для пресс-службы сборной России.

Напомним, 30 августа тренерский штаб национальной команды России по футболу, возглавляемый Валерием Карпиным, вызвал на сентябрьские учебно-тренировочные сборы 49 игроков. Учебно-тренировочные сборы сборной России стартуют 4 сентября в Новогорске и продлятся до 12 сентября.