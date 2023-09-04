Осипов: 2DROTS сотворили историю, теперь им три шага до команд РПЛ в Кубке

Основатель Медийной футбольной лиги (МФЛ) Николай Осипов поздравил 2DROTS с победой над кировским «Динамо» (2:0) в матче Фонбет Кубка России и порассуждал о возможном проведении игр Медиалиги в экзотических локациях.
«Матч 2DROTS и кировского «Динамо» — поистине исторический. Так далеко в Кубке России медийные команды ещё не проходили. Теперь мы будем держать кулачки, «дротам» осталось сделать три шага до команд РПЛ, и всё возможно. Локация, где проходил сегодняшний матч, была потрясающая, у футбола нет границ. Думаю, что это одна из крайних северных точек, где играли в профессиональный футбол. Мы как лига, которая не перестаёт удивлять разными задумками, держим в голове такие идеи. МФЛ и так в этом году расширяет географию, будут матчи в Санкт-Петербурге, Волгограде. Но при поддержке РФС и больших национальных компаний мы можем открыть много новых локаций, не менее интересных, чем посёлок Белокаменка», — приводит слова Осипова Metaratings.
Матч между кировским «Динамо» и 2DROTS состоялся на искусственном газоне поля, которое было специально уложено в плавучем доке на берегу Баренцева моря в посёлке Белокаменка Мурманской области.
- 4 сентября 2023
-
17:50
-
17:45
-
17:40
-
17:39
-
17:32
-
17:30
-
17:28
-
17:24
-
17:17
-
17:17
-
17:15
-
17:10
-
17:08
-
17:00
-
16:53
-
16:50
-
16:45
-
16:39
-
16:32
-
16:30
-
16:29
-
16:21
-
16:19
-
16:11
-
16:01
-
15:57
-
15:50
-
15:39
-
15:36
-
15:29
-
15:27
-
15:26
-
15:16
-
15:16
-
15:14