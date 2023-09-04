Осипов: 2DROTS сотворили историю, теперь им три шага до команд РПЛ в Кубке

Основатель Медийной футбольной лиги (МФЛ) Николай Осипов поздравил 2DROTS с победой над кировским «Динамо» (2:0) в матче Фонбет Кубка России и порассуждал о возможном проведении игр Медиалиги в экзотических локациях.

«Матч 2DROTS и кировского «Динамо» — поистине исторический. Так далеко в Кубке России медийные команды ещё не проходили. Теперь мы будем держать кулачки, «дротам» осталось сделать три шага до команд РПЛ, и всё возможно. Локация, где проходил сегодняшний матч, была потрясающая, у футбола нет границ. Думаю, что это одна из крайних северных точек, где играли в профессиональный футбол. Мы как лига, которая не перестаёт удивлять разными задумками, держим в голове такие идеи. МФЛ и так в этом году расширяет географию, будут матчи в Санкт-Петербурге, Волгограде. Но при поддержке РФС и больших национальных компаний мы можем открыть много новых локаций, не менее интересных, чем посёлок Белокаменка», — приводит слова Осипова Metaratings.

Матч между кировским «Динамо» и 2DROTS состоялся на искусственном газоне поля, которое было специально уложено в плавучем доке на берегу Баренцева моря в посёлке Белокаменка Мурманской области.