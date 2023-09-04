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Головин оценил старт сезона в исполнении «Монако»

Головин оценил старт сезона в исполнении «Монако»
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин оценил удачный старт монегасков в сезоне-2023/2024. Напомним, «Монако» занимает первое место по итогам четырёх туров чемпионата Франции.

«Как мне старт сезона в «Монако»? Хорошо стартовали. Наверное, это наш лучший старт за то время, что я нахожусь в клубе. Смотримся очень уверенно. Думаю, что если так продолжим, то будут большие шансы на медали», — сказал Александр Головин в видео для пресс-службы сборной России.

Напомним, в 4-м туре чемпионата Франции по футболу «Монако» разгромил «Ланс» со счётом 3:0. Команда после победы возглавила турнирную таблицу Лиги 1 с десятью набранными очками. Стоит отметить, что в игре с «Лансом» Головин отметился голом.

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