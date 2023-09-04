Форвард «МЮ» Антони находится под следствием в Бразилии из-за насилия над бывшей девушкой

Суд Сан-Паулу расследует дело футболиста английского клуба «Манчестер Юнайтед» Антони по обвинению в домашнем насилии в отношении бывшей девушки Габриэлы Каваллин, сообщает UOL.

Источник утверждает, что имел доступ к фотографиям, видео, разговорам и показаниям свидетелей, которые указывают на угрозы, запугивание и физические нападения со стороны Антони. На одном из видео расследования видна рана, обнажившая кости пальцев Габриэлы.

23-летний игрок является воспитанником бразильского «Сан-Паулу». В «Манчестер Юнайтед» нападающий перешёл из нидерландского «Аякса» в 2022 году. В составе англичан Антони принял участие в 48 матчах, в которых смог забить восемь голов и отдать три результативные передачи.