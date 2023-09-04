Защитник «Балтики» Дудиев: мы делаем всё правильно, но пока не идут голы

33-летний защитник калининградской «Балтики» Аслан Дудиев поделился мнением об игре клуба и главном тренере команды Сергее Игнашевиче.
«Чувствуется ли обеспокоенность Игнашевича? Футбол — это эмоции, тем более в свой первый год в РПЛ. Конечно, он как нормальный человек радуется, когда мы выигрываем, и расстраивается, когда проигрываем. Но Игнашевич больше сдержанный человек, я бы сказал.
Дело в том, что мы делаем всё правильно, но пока не идут наши голы. Когда будет удача на нашей стороне? Возможно, после паузы на игры сборной, ха-ха», — приводит слова Дудиева Sport24.
На данный момент «Балтика» замыкает турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав три очка в семи встречах. Вчера, 3 сентября, калининградцы уступили московскому «Локомотиву» со счётом 2:3 в рамках 7-го тура.
- 4 сентября 2023
-
17:52
-
17:50
-
17:45
-
17:40
-
17:39
-
17:32
-
17:30
-
17:28
-
17:24
-
17:17
-
17:17
-
17:15
-
17:10
-
17:08
-
17:00
-
16:53
-
16:50
-
16:45
-
16:39
-
16:32
-
16:30
-
16:29
-
16:21
-
16:19
-
16:11
-
16:01
-
15:57
-
15:50
-
15:39
-
15:36
-
15:29
-
15:27
-
15:26
-
15:16
-
15:16