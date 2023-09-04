Защитник «Балтики» Дудиев: мы делаем всё правильно, но пока не идут голы

33-летний защитник калининградской «Балтики» Аслан Дудиев поделился мнением об игре клуба и главном тренере команды Сергее Игнашевиче.

«Чувствуется ли обеспокоенность Игнашевича? Футбол — это эмоции, тем более в свой первый год в РПЛ. Конечно, он как нормальный человек радуется, когда мы выигрываем, и расстраивается, когда проигрываем. Но Игнашевич больше сдержанный человек, я бы сказал.

Дело в том, что мы делаем всё правильно, но пока не идут наши голы. Когда будет удача на нашей стороне? Возможно, после паузы на игры сборной, ха-ха», — приводит слова Дудиева Sport24.

На данный момент «Балтика» замыкает турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав три очка в семи встречах. Вчера, 3 сентября, калининградцы уступили московскому «Локомотиву» со счётом 2:3 в рамках 7-го тура.