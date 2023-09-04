Дьяков: «Ростов» будет середняком РПЛ. У этой команды много молодых и нестабильных игроков

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о причинах неудачного старта своего бывшего клуба в Российской Премьер-Лиге.

«У «Ростова» в команде много молодых пацанов, а нестабильность свойственна молодым футболистам. В том году у ростовчан пошло с самого начала, были нужные эмоции, и уверенности прибавилось по ходу сезона. В том году они только концовку смазали. А в этом сезоне старт сразу не заладился, отсюда такие результаты. Повторюсь, в прошлом году у «Ростова» ещё был кураж, поэтому был результат. Если бы не концовка, то завоевали бы медали.

Не думаю, что стоит рассуждать о возможном вылете жёлто-синих, но в этом году они не будут бороться за медали. Думаю, что команда Карпина будет в итоге где-то в середине турнирной таблицы. Суперрезультата не стоит ждать, «Ростов» будет крепким середнячком. После перерыва на сборную, думаю, у команды пойдут победы и качество игры улучшится», – приводит слова Дьякова Metaratings.

«Ростов» после семи туров располагается на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. У подопечных Валерия Карпина семь очков в активе. В ближайших матчах дончанам предстоит сыграть с «Балтикой», ЦСКА и «Уралом».