Дьяков: «Ростов» будет середняком РПЛ. У этой команды много молодых и нестабильных игроков

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о причинах неудачного старта своего бывшего клуба в Российской Премьер-Лиге.
«У «Ростова» в команде много молодых пацанов, а нестабильность свойственна молодым футболистам. В том году у ростовчан пошло с самого начала, были нужные эмоции, и уверенности прибавилось по ходу сезона. В том году они только концовку смазали. А в этом сезоне старт сразу не заладился, отсюда такие результаты. Повторюсь, в прошлом году у «Ростова» ещё был кураж, поэтому был результат. Если бы не концовка, то завоевали бы медали.
Не думаю, что стоит рассуждать о возможном вылете жёлто-синих, но в этом году они не будут бороться за медали. Думаю, что команда Карпина будет в итоге где-то в середине турнирной таблицы. Суперрезультата не стоит ждать, «Ростов» будет крепким середнячком. После перерыва на сборную, думаю, у команды пойдут победы и качество игры улучшится», – приводит слова Дьякова Metaratings.
«Ростов» после семи туров располагается на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. У подопечных Валерия Карпина семь очков в активе. В ближайших матчах дончанам предстоит сыграть с «Балтикой», ЦСКА и «Уралом».
- 4 сентября 2023
-
17:52
-
17:50
-
17:45
-
17:40
-
17:39
-
17:32
-
17:30
-
17:28
-
17:24
-
17:17
-
17:17
-
17:15
-
17:10
-
17:08
-
17:00
-
16:53
-
16:50
-
16:45
-
16:39
-
16:32
-
16:30
-
16:29
-
16:21
-
16:19
-
16:11
-
16:01
-
15:57
-
15:50
-
15:39
-
15:36
-
15:29
-
15:27
-
15:26
-
15:16
-
15:16