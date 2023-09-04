«Точно не бразилец». Алейшо — об анонсированном трансфере «Зенита»
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Бразильский журналист Фабио Алейшо рассказал, что санкт-петербургский «Зенит» близок к трансферу игрока не из Бразилии.
Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что сине-бело-голубые близки к согласованию трансфера универсального игрока, о котором клуб объявит в ближайшие дни.
«По моей информации, это точно не бразилец», — написал Алейшо в телеграм-канале.
«Быстрый, цепкий и дерзкий футболист, но на данном этапе ограничусь этими характеристиками — не буду называть клуб и страну. Этот игрок может выступать на разных позициях, молодой, то есть ещё и на перспективу», — сказал ранее Медведев.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Краснодара» на три очка.
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