Хавбек «Краснодара» Кривцов — об интересе европейских клубов: ко мне никто не обращался

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны европейских клубов.

«Впервые об этом слышу, если честно. Ко мне никто не обращался, думаю, и в клуб тоже. У меня контракт до 2026 года. Не вижу смысла в этих разговорах», — приводит слова Кривцова «РБ Спорт».

Кривцов выступает за «Краснодар» с 2021 года. В сезоне-2022/2023 полузащитник провёл 27 матчей за «быков» во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с краснодарским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,8 млн.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Краснодар» не захотел отпускать Кривцова этим летом в европейский клуб.