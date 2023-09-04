Серхио Рамос вернулся в «Севилью» спустя 18 лет

«Севилья» подписала контракт с экс-защитником «Реала» и «ПСЖ» Серхио Рамосом. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

Рамос вернулся в свой родной клуб спустя 18 лет. Защитник в 2005 году перешёл из «Севильи» в мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что футболист пойдёт на значительное понижение в зарплате. Стороны подписали соглашение на один сезон. Руководство «Севильи» связалось с Рамосом после того, как защитник достиг принципиального соглашения с саудовским «Аль-Иттихадом».

Напомним, 37-летний Рамос находится в статусе свободного агента после ухода из французского «ПСЖ» в июне этого года. В сезоне-2022/2023 защитник провёл 45 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4,5 млн.

Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны турецких «Галатасарая» и «Бешикташа».