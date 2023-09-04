Орлов — об анонсе Медведева: скорее всего, это Мбаппе, но он вряд ли в «Зенит» приедет

Футбольный эксперт Геннадий Орлов предположил, что состав петербургского «Зенита» пополнит французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

«Не хватает «Зениту» нападающих. Сегодня Александр Иванович Медведев заявил, что клуб готовится объявить сенсацию через пару-тройку дней. Я первый раз такое слышу от него. Ну посмотрим, кого приобретут. Сейчас нет смысла гадать.

Судя по выданным характеристикам, это, скорее всего, Мбаппе (смеётся). Но, думаю, вряд ли Мбаппе сюда приедет. В Европе окно закрыто – значит, это человек не из Европы. Азар? Он немолодой уже, а речь шла о молодом», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, сегодня, 4 сентября, председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что сине-бело-голубые близки к согласованию трансфера универсального игрока, который может выступать на разных позициях.