Игрок «Балтики» Фернандес высказался о поражении в матче с «Локомотивом»
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Защитник калининградской «Балтики» Торо Фернандес прокомментировал поражение в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (2:3). К перерыву железнодорожники вели со счётом 3:0.
«Получились два разных тайма. В первом мы спали, — как результат 3:0. Во втором тайме мы пытались изменить ситуацию, упорно работать. Второй гол Дзюбы? Не знаю, для этого есть VAR. Думаю, приняли правильное решение, но я не видел. Наша задача — продолжать работать», — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 12 очков за семь матчей. «Балтика» находится на последней, 16-й строчке, заработав три очка.
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