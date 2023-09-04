Орлов: со «Спартаком» провокатором потасовки был Промес, а с ЦСКА — Барриос

Футбольный эксперт Геннадий Орлов высказался о массовой потасовке, которая произошла на 90+3-й минуте матча 7-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом».

«Видели, как Роша взял за кадык Ерохина? Потом бразилец покрутил пальцем у виска, показывая «я идиот». Они обняли друг друга, ну и слава богу. А как Кержаков держал Заболотного? Была борьба, был клинч. Ну это придаёт остроту, и народ бежал к экранам.

Но я вам скажу, что если в том знаменитом столкновении со «Спартаком» провокатором был Промес, то здесь – Барриос. Закончился момент, а он побежал к Мендесу, начал что-то говорить, и началась перепалка. Нельзя после свистка бежать к чужому игроку и что-то ему доказывать», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, матч между ЦСКА и «Зенитом» завершился ничейным исходом — 1:1. На гол форварда армейцев Заболотного точным ударом ответил защитник петербуржцев Дуглас Сантос.