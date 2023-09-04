Вячеслав Чанов: Акинфеев вправе считаться лучшим вратарём России

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал о том, что считает голкипера армейцев Игоря Акинфеева лучшим вратарём России. Также Чанов поделился мнением о вратарской ситуации в стране.

«Акинфеев сейчас показывает достойную игру. Он вправе считаться лучшим вратарём страны. Одни из лучших в России сейчас Игорь и Сафонов. Но Акинфеева я считаю лучшим, потому что у него меньше ошибок, даже если судить по прошлому сезону. А вратарь — это надёжность.

Но я бы не сказал, что у нас сейчас есть вратарский кризис в стране. Просто на данный момент мы не можем проверить наших голкиперов на международном уровне. Но то, что сейчас показывают наши вратари, я считаю, это достойная игра. Плюс во многих командах играют по два голкипера — один в Кубке, другой – в чемпионате. Но это два турнира, в которых мы участвуем, а дальше пока нам двигаться некуда. И у нас негде наигрывать перспективных ребят на другом уровне. Поэтому в составе сейчас в сборную вызывается столько вратарей.

Плюс в клубах очень тяжёлая конкуренция, и более молодые вратари меньше играют, больше выходят на поле проверенные люди. У нас сейчас идёт смена вратарского поколения. И пока молодёжь не может о себе заявить по полной, но всё будет», — приводит слова Чанова Metaratings.