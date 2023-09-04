Орлов: в Москве пишут, что Абаскаля надо сейчас менять. А после 3-го тура такие оды были!

Российский комментатор Геннадий Орлов высказался о работе тренера Гильермо Абаскаля в московском «Спартаке».
«В Москве журналисты, в частности Игорь Рабинер, пишут, что если надо менять Абаскаля, то уже сейчас. Как изменилось всё быстро. После 3-го тура такие оды были в адрес Абаскаля! А сейчас уже поняли, что что-то не то. Ну это, как говорится, их проблемы. Но 34 года Абаскалю – что вы от него ждали? Почему он что-то должен? У него опыта нет.
Такая команда, как «Спартак», должна получать опытного тренера, который не может экспериментировать. Тактика, связки между игроками – это всё делается на сборах. А затем уже это наигрывается и развивается. Но у «Спартака» совсем не так, они по ходу экспериментируют, и это к добру не приведёт. Сейчас они на девятом месте», — сказал Орлов в эфире радио «Зенит».
- 4 сентября 2023
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