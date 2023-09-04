Орлов — о замене Денисова: Абаскаль показал — вот кто виноват. Это непедагогично

Футбольный эксперт Геннадий Орлов оценил эпизод ухода с поля игрока московского «Спартака» Даниила Денисова в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль заменил футболиста на 86-й минуте встречи.

«Денисов ошибся в первом пропущенном голе «Спартака», и ещё он делал поперечную передачу, когда Кривцов перехватил мяч. Там, кстати, непонятно, был ли пенальти. И Абаскаль откровенно поменял Денисова. А тот и так в шоке, в панике. Абаскаль усугубляет это тем, что показывает болельщикам – вот, мол, кто виноват. Это непедагогично. Тренер должен жалеть игрока. Ясно, что тот так не хотел, так получилось. А этот Абаскаль начал показывать всем, что не он виноват, а Денисов», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, «Краснодар» одержал победу со счётом 2:0.