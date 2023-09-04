Вингер «Арсенала» Пепе завершает переход в «Бешикташ»

Вингер «Арсенала» Николя Пепе в ближайшее время станет игроком «Бешикташа». Об этом сообщает L’Equipe.

По информации источника, 28-летний футболист в понедельник, 4 августа, в Париже пройдёт медицинское обследование для перехода в новую команду. Формат трансфера и ключевые условия на данный момент не уточняются.

Ранее в СМИ сообщалось, что Пепе отклонил предложение «Бешикташа». Однако на данный момент французский вингер изменил своё решение и согласился на переход в стамбульский клуб.

Напомним, «Арсенал» купил Пепе в 2019 году у «Лилля» за € 80 млн. Предыдущий сезон ивуарийский нападающий провёл в аренде в «Ницце».

В прошлом сезоне Пепе сыграл 28 матчей во всех турнирах, отметившись восемью забитыми мячами и одним результативным пасом.